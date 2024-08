Ação conjunta cumpre mandados de prisão, de busca e apreensão e suspeito morre em confronto em Dores

Uma ação conjunta entre as Polícias Civil e Militar, por meio da Delegacia Regional de Nossa Senhora das Dores e do Batalhão de Polícia Caatinga (BPCAATINGA), realizada nesta sexta-feira (02), resultou no cumprimento de um mandado de prisão e um mandado de busca e apreensão em Nossa Senhora das Dores.

A operação iniciou nas primeiras horas da manhã, quando os policiais se deslocaram para cumprir o mandado de prisão expedido pela Comarca de Nossa Senhora das Dores, e o indivíduo se negou a atender o chamado dos policiais.

Nesse momento houve troca de tiros iniciada pelo indivíduo, que resultou no alvo do mandado atingido. Ele foi conduzido à unidade hospitalar local, mas homem não resistiu aos ferimentos e morreu.

Após o confronto, as equipes policiais realizaram a busca na residência, onde foi encontrado um revólver calibre.38, utilizado na ação, com três munições intactas e três deflagradas, 11 gramas de uma substância análoga à cocaína e dinheiro fracionado.

Ainda na mesma manhã, as forças policiais realizaram um mandado de busca e apreensão no mesmo município. Com a chegada das equipes ao local, o homem tentou fugir da casa pelo banheiro, tentando se desfazer de uma pedra de crack através do vaso sanitário. No entanto, as duas ações foram falhas e o mesmo acabou sendo preso pelos agentes.

Durante a procura por mais entorpecentes no imóvel, foram encontradas 60 pedras de crack embaladas em papel alumínio e outras 14 em uma caixa pequena. Ademais, foram descobertos R$ 350,00 em espécie, dinheiro utilizado para o tráfico de drogas. O suspeito confessou ser de sua posse todos os itens.

Esforço Contínuo das Forças de Segurança

As investigações seguem para deter outros suspeitos na região.

Com informações e foto da SSP