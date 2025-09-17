Operação Jararaca: Ação conjunta cumpre mandados judiciais em investigação sobre homicídio e tráfico de drogas em Poço Redondo

Na manhã desta quarta-feira (17), a Polícia Civil e a Polícia Militar de Sergipe deflagraram a Operação Jararaca no município de Poço Redondo, no sertão sergipano, em torno do enfrentamento ao tráfico de drogas e homicídios na região.

Durante a ação, um adolescente foi apreendido por ato infracional de homicídio ocorrido em 2024. Além disso, foram apreendidas duas armas de fogo, munições, drogas e microtubos utilizados para acondicionamento de entorpecentes. Ainda durante a ação, um investigado entrou em confronto, foi socorrido, mas foi a óbito.

De acordo com o delegado Antônio Gledson, a operação foi fundamentada em duas grandes investigações. A primeira delas apura um outro homicídio ocorrido em abril de 2025, na comunidade Salitrado, zona rural de Poço Redondo. “O crime, segundo as apurações, foi cometido por um sobrinho que matou o próprio tio com disparos de espingarda, após uma discussão envolvendo um pé de mandacaru. O local do fato situa-se nas imediações do povoado Santa Rosa do Ermírio, área marcada por uma população trabalhadora, mas que historicamente sofre com crimes de ímpeto”, detalhou.

A segunda linha investigativa envolve o tráfico de drogas na sede do município, especialmente no bairro São José, onde atua um grupo criminoso responsável por impor medo na comunidade. “Os integrantes são, em sua maioria, jovens com antecedentes criminais por tráfico, tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo e roubo”, acrescentou o delegado Antônio Gledson.

O nome da operação faz referência à jararaca, animal típico da região, conhecido por sua ação rápida, precisa e discreta — características que simbolizam a estratégia policial empregada na ofensiva.

Com informações e foto da SSP