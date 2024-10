AÇÃO CONJUNTA DA POLÍCIA CIVIL PRENDE DOIS HOMENS SUSPEITOS DE INTEGRAREM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

A Delegacia Regional de Estância, por meio da Divisão de Repressão a Crimes Patrimoniais, e com o apoio da Divisão de Inteligência Policial (Dipol), prendeu dois homens suspeitos de integrarem grupo criminoso.

Eles foram indiciados por roubo, tentativa de homicídio contra agentes de segurança pública, associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

As investigações, iniciadas em setembro de 2023, surgiram após o roubo de um veículo modelo Onix de um idoso no bairro Alecrim, em Estância. Dois homens armados abordaram a vítima e levaram seu carro, que foi encontrado abandonado dias depois na zona rural de Indiaroba.

Nove dias após o assalto, policiais militares do 6º Batalhão receberam informações sobre três homens armados em um posto de gasolina da cidade. Ao tentarem abordar o veículo Strada, os suspeitos dispararam contra a viatura e conseguiram fugir, mesmo após o carro cair em um buraco às margens da BR-101. Dentro do veículo, a polícia encontrou munições de diferentes calibres, carregadores de armas e um aparelho celular.

A Dipol foi acionada para dar suporte às investigações, revelando que quatro suspeitos formavam o grupo criminoso com vasta ficha criminal. “Frise-se que após os fatos ocorridos em Estância, os investigados participaram de outra ação criminosa, desta vez contra a Polícia Militar, na cidade de Pacatuba. Onde um dos criminosos, durante o confronto, foi atingido e socorrido para o hospital, porém não resistiu e evoluiu a óbito. Um outro membro do grupo também foi a óbito no curso das investigações, restando apenas dois deles”, detalha o delegado Renato Tavares, responsável pelo caso.

Com as identidades dos dois criminosos restantes confirmadas, a Polícia Civil solicitou mandados de prisão ao Poder Judiciário, que foram concedidos. Um dos suspeitos foi preso em Alagoas, enquanto o outro foi capturado no município sergipano de Pirambu, portando uma pistola calibre 9mm e munições, nesta sexta-feira, em uma ação realizada por policiais civis da Delegacia Regional de Estância e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core).

“Ele já possuía mandado de prisão em aberto por cometimento do crime de roubo com arma de fogo e restrição de liberdade ocorrido no ano de 2022, na cidade de Estância; bem como é investigado pela prática do crime de homicídio, ocorrido em 2023, na cidade de São Cristóvão. Com as provas coletadas, o inquérito policial foi finalizado e os dois investigados foram indiciados”, conclui o delegado.

Fonte SSP