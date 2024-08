DELEGACIAS DE MONTE ALEGRE E RIBEIRÓPOLIS PRENDEM HOMEM SUSPEITO DE ESTUPRAR ENTEADA, QUE TINHA 12 ANOS

A Delegacia Municipal de Monte Alegre de Sergipe, com o apoio da Delegacia de Ribeirópolis, cumpriu nesta segunda-feira (20), o mandado de prisão preventiva de um suspeito de estupro de vulnerável contra a sua enteada, que tinha 12 anos à época do ocorrido. O homem estava foragido e foi detido no povoado Esteios, no município de Ribeirópolis.

Segundo o delegado responsável pelas investigações, Artur Herbas, o inquérito teve início do ano passado, quando a mãe da vítima noticiou o estupro da sua filha, executado pelo seu ex-companheiro. De acordo com a mulher, o investigado também agrediu-a, fugindo, em seguida, da cidade.

“Após o indiciamento do suspeito, foi feita a representação pela sua prisão preventiva. Com a expedição do mandado, a investigação avançou, apontando que o suspeito fugiu de Monte Alegre e se escondia em Ribeirópolis, onde tinha família. A ação de levantamento e as buscas no Agreste Sergipano contaram com o apoio incondicional do delegado Gregório Bezerra e sua equipe”, finalizou Herbas.

Com a prisão registrada nesta segunda, o investigado passará por audiência de custódia e posteriormente será encaminhado ao presídio, ficando à disposição da Justiça. A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Com informações e foto da SSP