Ação conjunta das PC/SE e de AL prende homem que matou a companheira há 26 anos no São Conrado

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa de Sergipe (DHPP) e a Polícia Civil de Alagoas (PCAL) cumpriram um mandado de prisão que estava em aberto há 26 anos. A prisão aconteceu nessa quinta-feira (15), no município de Teotônio Vilela (AL).

O crime foi praticado no dia 7 de fevereiro de 1998, quando o investigado cometeu o crime de homicídio contra a companheira que tinha 23 anos na época do fato, no bairro São Conrado, em Aracaju.

De acordo com a investigação realizada pelo DHPP na época, o homem já tinha histórico de violência doméstica já que, na madrugada do fato, a vítima havia sido agredida e depois abandonada no hospital pelo autor do crime. Quando abandonada, a vítima estava gravemente ferida e veio a óbito.

Desde então, há mais de 26 anos o investigado estava foragido, mas foi localizado pelo DHPP no município de Teotônio Vilela (AL). Diante da localização, o DHPP entrou em contato com a Polícia Civil do Estado de Alagoas, que se dirigiu ao local e deu cumprimento ao mandado de prisão preventiva, com apresentação do preso para providências perante a Justiça.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Com informações da SSP