AÇÃO CONJUNTA DAS PC/SE E DE SÃO PAULO PRENDE SUSPEITO DE ESTELIONATO EM SERGIPE E ALAGOAS; PREJUÍZO É DE R$ 1 MI

A Polícia Civil de Sergipe, por meio do Cope e Dipol, em ação conjunta com a 4ª Delegacia de Polícia de Santo André e do Grupo de Operações Especiais do estado de São Paulo, cumpriu nesta terça-feira (09), um mandado de prisão preventiva expedido pelo Judiciário sergipano em desfavor de um homem suspeito de estelionato em Sergipe e Alagoas.

O prejuízo estimado às vítimas pelos golpes aplicados pelo investigado é de cerca de R$ 1 milhão.

Segundo informações, o investigado se aproximava das vítimas, realizava contratos fraudulentos de locação, ganhando a confiança das vítimas para realizar o pagamento inicial das parcelas adiantadas do contrato e posteriormente comercializar indevidamente esses bens a terceiros. Na investigação, foi constatado que o homem já praticava crimes de estelionato.

Diante dos fatos e de novos registros de ocorrência que se sucederam no decorrer da investigação, foi solicitada a prisão preventiva do investigado, a qual foi deferida e cumprida no estado de São Paulo.

A Polícia Civil orienta que outras vítimas que ainda não tenham registrado a sua ocorrência, compareçam à delegacia para que assim o façam, onde será colhido o termo de representação criminal, instrumento indispensável para o prosseguimento das investigações.

