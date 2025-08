AÇÃO CONJUNTA DAS POLÍCIAS MILITAR E CIVIL APREENDE UM CAMINHÃO COM RESTRIÇÃO DE ROUBO EM ITABAIANA

Uma ação conjunta realizada por policiais militares do Regimento de Cavalaria Mecanizada e policiais civis da Delegacia Regional de Itabaiana resultou na apreensão de um caminhão com restrição de roubo/furto na última segunda-feira (04).

De acordo com as investigações, o veículo havia sido roubado no estado de Pernambuco.

Após receberem a informação de que um caminhão roubado em Pernambuco transitava pela BR-235, com destino a Itabaiana, equipes das Polícias Militar e Civil se deslocaram até o local para averiguar a denúncia.

Pouco tempo depois, os policiais localizaram o caminhão e confirmaram a restrição por roubo/furto. Durante a ação, dois homens que estavam próximos ao veículo confessaram que trouxeram o caminhão da cidade de Lajedo, em Pernambuco, a mando de um terceiro homem.

Os suspeitos foram presos e encaminhados à delegacia para o prosseguimento das investigações.

Com informações e foto da PM/SE