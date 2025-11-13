AÇÃO CONJUNTA DE COMBATE AO FURTO DE ENERGIA IDENTIFICA IRREGULARIDADES; SEIS PESSOAS SÃO CONDUZIDAS À DELEGACIA

Uma ação conjunta realizada pela Energisa, Polícia Civil e Polícia Científica visando o combate ao furto de energia elétrica identificou 10 irregularidades em estabelecimentos comerciais e residências no município de Porto da Folha. A ação integrada resultou na condução de seis pessoas à delegacia para prestar esclarecimentos.

O delegado de Porto da Folha, Marcos Carvalho, reforçou a gravidade do crime. “O furto de energia elétrica é crime previsto no artigo 155 do Código Penal e pode resultar em pena de até quatro anos de prisão, além de multa. É importante que a sociedade esteja consciente dos prejuízos dessa prática e denuncie qualquer suspeita”, destacou.

Somente neste ano, mais de 4 mil irregularidades já foram identificadas nos 63 municípios atendidos pela Energisa Sergipe. Foram recuperados 10,37 GWh de energia, quantidade suficiente para abastecer o município de Frei Paulo por um ano. O coordenador de equipes de campo da Energisa Sergipe, João Victor Sá, destaca os principais prejuízos do furto de energia:

“A Energisa realiza ações contínuas de combate ao furto de energia, essenciais não só para responsabilizar os envolvidos, mas também para conscientizar a sociedade sobre os riscos e impactos dessa prática. O furto de energia compromete a qualidade do fornecimento, podendo causar curto-circuito, falta de energia, riscos de choque elétrico, além de impactar a tarifa definida pela Aneel”, reforçou João Victor Sá.

A população também pode denunciar de forma anônima pelo telefone 0800 079 0196, pelo whatsapp ww.gisa.energisa.com.br ou pelo aplicativo Energisa On. As denúncias também podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181).

Com informações da SSP