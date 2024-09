Ação conjunta deflagra Operação Igaraté no município de Porto da Folha

Nesta quarta-feira, 25, as Polícias Civil e Militar deflagraram a Operação Igaraté em Porto da Folha. A ação cumpriu 13 mandados de busca e apreensão de suspeitos de tráfico de drogas.

Em meio aos mandados cumpridos, a operação prendeu dois homens em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação. No município portofolhense, foram cumpridos 11 dos 13 mandados, o restante aconteceu em Gararu e na zona rural da cidade de Belo Monte, em Alagoas.

Durante a operação, foram apreendidos, além das drogas, materias usados para o comércio ilegal dos entorpecentes, como máquina de cartão de crédito, além de aparelhos celulares, um simulacro, uma arma de fogo do tipo espingarda e cerca de R$ 5 mil em espécie.

A ação também resultou no cumprimento de um mandado de prisão contra um suspeito pelo crime de estupro de vulnerável.

Participaram da Operação Igaraté, as Delegacias Regional de Nossa Senhora da Glória, Monte Alegre, Poço Redondo, Canindé de São Francisco, Ribeirópolis e Gararu, Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (Copci), Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), Batalhão de Polícia de Caatinga (BPCaatinga), 2ª Cia do 4º Batalhão e Companhia Independente de Operações Policiais Especiais do Sertão (Copes), da Polícia Militar de Alagoas.

Fonte e foto SSP