Ação conjunta desarticula ponto de venda de drogas em Boquim

Em operação integrada, equipes da Delegacia de Boquim e do Batalhão de Polícia de Ações Táticas do Interior (BPati) desarticularam um ponto de venda de drogas onde uma mulher era mantida em cárcere privado sofrendo abusos sexuais em razão da dependência química. A ação policial ocorreu nessa terça-feira, 5.

Segundo as informações policiais, na ação, um homem foi preso em flagrante na posse de drogas. Ele já possui antecedentes criminais por tráfico de drogas e associação para o tráfico de entorpecentes.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte SSP