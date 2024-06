AÇÃO CONJUNTA ENTRE A DERCRA E EMDAGRO DESATIVA ABATEDOURO CLANDESTINO DE GADO EM MALHADA DOS BOIS

Uma ação conjunta realizada por policiais da Delegacia de Repressão a Crimes Rurais e Abigeato (Dercra) e fiscais da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário (Emdagro) desativou nessa quinta-feira (13) um abatedouro clandestino de gado no município de Malhada dos Bois.

As informações passadas pelos agentes são de que os responsáveis pelo abate clandestino abandonaram o local pouco antes da chegada da polícia. Eles deixaram para trás uma vaca já abatida e duas outras ainda com vida, porém confinadas no curral para que fossem abatidas posteriormente. Além disso, duas motos também foram apreendidas pela polícia.

Segundo a delegada Aliete Melo, a investigação apontou que a propriedade pertence a um marchante de Malhada do Bois que vendia carne em condição insalubre na feira da cidade. “O responsável pelo abatedouro clandestino responderá por crime contra as relações de consumo, cuja pena pode chegar até cinco anos de prisão”, relatou.

Abatedouros legalizados

Ainda conforme a delegada Aliete Melo, Sergipe possui apenas quatro frigoríficos autorizados a realizar abates bovinos, e qualquer abate realizado fora desses estabelecimentos é irregular. “Onde os responsáveis podem responder criminalmente pela atividade clandestina e pelo flagrante”, ressaltou.

“O abate clandestino é o destino de animais furtados e roubados, salientando que essa prática também contribui para a cadeia criminosa do furto de semoventes. Por isso, pedimos que qualquer informação que possa ajudar a polícia nessas investigações seja repassada ao Disque-Denúncia (181)”, finalizou a delegada Aliete Melo.

Com informações e foto da SSP