AÇÃO CONJUNTA ENTRE PC DE TOBIAS BARRETO E POLÍCIA PENAL APREENDE ENTORPECENTES AVALIADOS EM R$ 200 MIL

Uma operação integrada entre a Delegacia Regional de Tobias Barreto e a Polícia Penal resultou na desarticulação de um suposto laboratório clandestino de refino de drogas, localizado na zona rural de Itapicuru (BA). A ação ocorreu nesta quarta-feira, 1º, após denúncia anônima.

De acordo com as investigações, a denúncia apontava que uma grande quantidade de drogas seria entregue no sítio de um morador de Tobias Barreto, situado em Itapicuru (BA). As equipes seguiram até o local indicado, onde apreenderam cinco quilos de pasta base de cocaína, uma prensa hidráulica, balanças de precisão e outros materiais utilizados no preparo do entorpecente. O proprietário do imóvel também foi preso.

Segundo a polícia, a droga apreendida está avaliada em cerca de R$ 200 mil, valor que representa significativo prejuízo para o tráfico na região. Durante a apuração, ficou constatado que o material apreendido pertencia a um interno do Presídio de Tobias Barreto. O dono do sítio é suspeito de ter recebido pagamento para armazenar os entorpecentes.

Os dois investigados foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. “A prisão foi homologada e convertida em preventiva para os dois, o que estava armazenando e o dono da droga”, informou o delegado Daniel Mattos.

Com informações e foto da SSP