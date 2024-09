Ação conjunta da PM e PC prende homem e apreende cerca de 10kg de maconha em veículo em Itabaiana

Policiais do Getam juntamente policiais civis da Delegacia Regional de Itabaiana realizaram no final da noite de sábado (14) a prisão de um homem por tráfico de drogas no Centro de Itabaiana.

Após monitoramento da Polícia Civil, os militares foram solicitados para realizar o acompanhamento de um veículo suspeito. Ao localizar o automóvel, a equipe iniciou uma busca minuciosa, onde encontrou cerca de 10kg maconha.

O condutor do veículo foi preso e encaminhado à Delegacia Regional de Itabaiana.

Foto PM/SE