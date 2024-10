Ação conjunta entre polícias Civil e Militar apreende drogas em Tobias Barreto

Uma ação conjunta entre as polícias Civil e Militar resultou na apreensão de drogas em Tobias Barreto. Dois adolescentes também foram apreendidos. O caso ocorreu na última sexta-feira, 11, e foi divulgado nesta segunda-feira, 14.

De acordo com as informações policiais, a ação integrada aconteceu no bairro Santa Rita, onde as drogas, já prontas para comercialização, foram apreendidas.

Os adolescentes e o material entorpecente foram encaminhados à delegacia, onde foram adotadas as demais medidas cabíveis ao caso.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo é garantido.

Fonte e foto SSP