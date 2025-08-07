Ação conjunta entre Polícias Civis de Sergipe e Alagoas prende foragido da justiça há 20 anos por homicídio registrado em Poço Redondo

Uma ação conjunta entre as Polícias Civis de Sergipe e Alagoas, culminou na prisão na tarde da última quarta-feira (06), de um homem acusado pela prática de um homicídio ocorrido em 2004, em Poço Redondo.

A operação das equipes da DINPOL e PCAL localizou e prendeu o foragido na zona rural de Piranhas (AL).

De acordo com as investigações, à época do crime, após uma discussão durante um jogo de sinuca, o suspeito assassinou o vizinho, Genivaldo Gomes dos Santos, conhecido como Lagoa, mediante disparo de arma de fogo. Ele estava foragido há cerca de 20 anos.

O acusado passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.

Com informações e foto da SSP