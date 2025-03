AÇÃO CONJUNTA FISCALIZA UNIDADES CONSUMIDORAS DE ENERGIA ELÉTRICA NOS BAIRROS COROA DO MEIO E ATALAIA

A Energisa, a Polícia Civil e a Polícia Científica realizaram uma ação, nos bairros Coroa do Meio e Atalaia, em Aracaju nesta quinta-feira (27), para identificar possíveis casos de furto e fraude de energia elétrica.

Segundo a Energisa, desde o mês de janeiro deste ano, foram identificadas 1.513 situações e recuperados 3,89GWh de energia, o que equivale ao consumo de dois meses do município de Maruim..

Dentre as situações que são verificadas pelas equipes, estão os casos em que há adulterados no sistema receptor de energia elétrica, conforme explicou o perito criminal Charles Vargas. “A ação visa identificar a existência de artimanhas em que as unidades consomem energia sem que ela passe pelo medidor”, ressaltou.

Essas fraudes são feitas por ligação direta e desvios ou variações nos ramais de entrada de energia elétrica na unidade consumidora. “Assim, fazem uso dessa energia sem que ela seja medida”, reiterou o perito criminal, reforçando que as ações conjuntas terão continuidade para coibir a ocorrência de práticas de furtos e fraudes no consumo.

Impactos

A Energisa e a Polícia Civil alertam que o furto de energia é crime e impacta a qualidade do fornecimento de energia causando curto-circuito, falta de energia e riscos de choques elétricos. Além disso, a prática impacta na tarifa, que é definida pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Denúncias

Para denunciar casos de furtos e fraudes relativas à energia elétrica em Sergipe, o cidadão pode entrar em contato com a Energisa, pelo telefone 0800 079 0196.

Com informações e foto da SSP