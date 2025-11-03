AÇÃO CONJUNTA IDENTIFICA E LOCALIZA HOMEM SUSPEITO DE MATAR O PRÓPRIO IRMÃO EM BOSSA SENHORA DO SOCORRO

A Polícia Civil de Sergipe identificou e localizou, na tarde deste sábado (1º), o autor de um homicídio ocorrido no Loteamento Mariana, em Nossa Senhora do Socorro.

A prisão em flagrante ocorreu em uma ação integrada com o BPCaatinga, a Força Tática do 4º BPM e COPES/AL.

O homem confessou a prática do delito.

Segundo informações colhidas pela equipe plantonista de local de crime, o investigado como autor do crime, de 45 anos, desferiu múltiplos golpes de faca contra o próprio irmão, de 43 anos, motivado por desentendimento de cunho familiar. Além das agressões, ele também utilizou um veículo Fiat Pálio de cor preta para atropelar intencionalmente a vítima, que não resistiu aos ferimentos.

Após o crime, ele fugiu em direção ao município de Nossa Senhora da Glória e, em seguida, ao povoado Niterói. Durante as buscas, as equipes receberam a informação de que ele havia embarcado em uma balsa com destino ao município de Pão de Açúcar, em Alagoas. As unidades envolvidas iniciaram uma operação conjunta, compartilhando informações sobre rota, deslocamento e possíveis pontos de parada.

Com emprego de drone, as equipes localizaram o autor escondido dentro de um galpão, ao lado do veículo utilizado no crime.

O local foi cercado e a prisão em flagrante realizada sem registro de novas agressões. O procedimento foi lavrado no DHPP, e o preso permanece à disposição da Justiça.

Com informações e foto da SSP