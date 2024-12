AÇÃO CONJUNTA IDENTIFICA LIGAÇÃO IRREGULAR DE ENERGIA ELÉTRICA EM MERCEARIA LOCALIZADA EM SOCORRO

Em ação conjunta entre as polícias Civil e Científica e a Energia, foi identificada uma ligação irregular de energia elétrica nesta quarta-feira (11), em uma mercearia localizada no Conjunto Albano Franco, em Nossa Senhora do Socorro. O responsável pelo estabelecimento foi conduzido à delegacia.

Segundo a concessionária de energia elétrica, entre janeiro a novembro, foram identificadas quase 10 mil irregularidades, que resultaram em 22 GWh de energia recuperada, suficiente para abastecer o município de Propriá por um ano. As ações de fiscalização foram realizadas nos 63 municípios da área de concessão da distribuidora.

A Energisa alerta que o furto de energia é crime. Além de impactar a qualidade do fornecimento de energia causando a queima de equipamentos, há ainda os riscos de choques elétricos e acidentes fatais. O furto também pode impactar na tarifa de energia elétrica que é definida pela Aneel.

Denúncias

A Energisa fiscaliza com frequência a rede elétrica para constatar irregularidades, mas as denúncias também são fundamentais para combater o furto e fraude de energia. A população pode colaborar de forma anônima pelo telefone 0800 079 0196, WhatsApp www.gisa.energisa.com.br e pelo aplicativo Energisa On.

Fonte SSP