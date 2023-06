Ação conjunta impede furto de carga de trilhos de linha férrea

Em ação integrada entre as Polícias Civil e Militar de Pedrinhas e Boquim, um motorista de caminhão que transportava trilhos furtados de linha férrea foi detido e a carga recuperada. A ação ocorreu no Povoado Limoeiro, em Pedrinhas, nesta sexta-feira, 2.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações iniciaram após a Delegacia de Pedrinhas tomar conhecimento de que um homem recrutava pessoas da cidade para carregar o veículo, oferecendo valores altos pelo serviço, sem informar qual seria o tipo da carga, dizendo apenas que o carregamento seria na zona rural e no período da noite.

Após a denúncia, foram realizadas diligências e, durante o trabalho investigativo, as equipes seguiram a carreta que seria usada na ação delituosa, para assim identificar o local exato da carga. Com a localização do caminhão no Povoado Limoeiro, a Polícia Civil solicitou o apoio da Polícia Militar das cidades de Boquim e Pedrinhas e interceptaram o carregamento.

Em meio à ação, parte do grupo que praticava o crime fugiu pela área rural e os outros envolvidos foram identificados. O motorista foi encaminhado à Delegacia de Pedrinhas, para os esclarecimentos necessários e as providências cabíveis.

Segundo o delegado Josenildo Brito, que esteve à frente da ação, as investigações continuarão com o objetivo de coibir esses furtos que acontecem com frequência em diversos municípios cortados por linhas férreas no estado de Sergipe e identificar os envolvidos.

