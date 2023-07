Ação conjunta prende cinco pessoas, apreende armas, cumpre 15 mandados e dois morrem em confronto

Foi deflagrada na manhã desta sexta-feira (28) a Operação Diáspora com ações policiais em cidades do interior sergipano e na capital.

A Secretaria de Segurança Pública de Sergipe (SSP), informou que a operação objetivou desarticular duas organizações criminosas voltadas ao narcotráfico e a homicídios na cidade de Rosário do Catete, prendeu cinco pessoas e cumpriu 15 mandados de busca e apreensão domiciliares.

Outros dois investigados entraram em confronto e morreram. Três armas de fogo foram apreendidas. A operação foi conduzida pela Delegacia de Rosário do Catete e contou com equipes da Polícia Militar e da Guarda Municipal.

A Operação Diáspora contou a participação de 70 policiais civis, resultando na apreensão de duas armas de fogo. A Guarda Municipal de Rosário do Catete também atuou em diligências e nas investigações, buscando coibir a atuação do grupo delituoso, que ostentava armas de fogo e símbolos de facções conhecidas no mundo do crime.

As ações ligadas à Operação Diáspora foram realizadas ao longo desta semana, já que os alvos estavam foragidos, e teve o pico dos cumprimentos de mandados na madrugada de hoje, 28. Em meio ao trabalho, dois dos investigados entraram em confronto com a polícia. Eles foram socorridos, mas não resistiram e morreram.

No decorrer das investigações, que duraram dez meses, as contas bancárias de quatro envolvidos nos crimes tiveram os valores bloqueados. Antes dessa operação, oito homens pertencentes ao grupo investigado foram presos, especificamente em outubro de 2022, e três armas de fogo e um colete balístico apreendidos no mesmo período.

As investigações continuam para identificar outros integrantes do grupo criminoso. Informações e denúncias que possam contribuir com o trabalho da polícia podem ser repassadas ao Disque-Denúncia, por meio do telefone 181.

Com informações e foto da SSP