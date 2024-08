Ação conjunta prende comerciantes por furto de energia em Aracaju

A Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra Concessionárias de Serviço Público (DRCSP), em trabalho integrado com a Polícia Científica de Sergipe e a Energisa, prendeu em flagrante na manhã desta quarta-feira (21), os proprietários de estabelecimentos de venda de açaí e de conserto de celular por furto de energia elétrica. O caso aconteceu no Bairro do Santa Maria, em Aracaju.

De acordo com o delegado Rafael Brito de Oliveira, que esteve à frente da iniciativa, as investigações começaram após o recebimento de denúncias, que informavam sobre os estabelecimentos que estariam com ligação clandestina.

Os agentes de polícia da DRCSP, acompanhados da perícia e da Energisa, foram ao local e, ao constatar a veracidade das informações, os proprietários foram conduzidos à delegacia, onde confessaram realizar a prática criminosa.

A ocorrência foi registrada como furto de energia elétrica.

A Polícia Civil ressalta a importância do papel da denúncia anônima no combate à criminalidade, bem como da eficiente articulação entre as Polícias Civil e Científica do Estado de Sergipe e a Energisa.

Com informações e foto da SSP