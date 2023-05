Ação conjunta prende dois suspeitos por tráfico e apreende 12 kg de maconha em Itabaiana

A Polícia Militar, com o apoio da Polícia Civil de Itabaiana, prende dois suspeitos por tráfico de drogas, no Bairro Miguel Teles de Mendonça, no município itabaianense. A ação ocorreu na tarde desta terça-feira, 30.

De acordo com informações da Polícia Militar, no momento em que as equipes realizavam rondas pela região, avistaram um motoboy conversando com um outro homem na porta de uma residência. Ao perceber a presença dos policiais, o motociclista fugiu do local, abandonando um pacote num terreno baldio situado nas proximidades do imóvel.

Ao recolher o embrulho, os policiais constataram que o material tratava-se de substância semelhante à maconha. Durante a revista ao suspeito que ficou na porta da casa, o homem afirmou que o entorpecente pertencia a ele, mas que não havia droga na casa.

Na abordagem, um outro suspeito foi avistado na residência, e, ao perceber a PM na calçada, tentou fugir pelos fundos, mas acabou sendo capturado pelos militares. Em meio à revista feita dentro da casa, foram encontrados 12 quilos de maconha numa caixa de papelão.

Durante o procedimento, uma equipe da Polícia Civil da Delegacia de Itabaiana, que passava pelo local, prestou apoio aos militares envolvidos na ocorrência.

Assim, os dois presos, junto com os materiais apreendidos durante a ação [duas motos, dois aparelhos celulares, uma balança de precisão e 12 quilos de entorpecentes] foram encaminhados à Delegacia Regional de Itabaiana, para que sejam tomadas as providências cabíveis ao caso.

Com informações e foto da SSP