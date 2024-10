Ação conjunta prende um homem em Aracaju por apologia ao nazismo investigado pelo Gaeco de SC

A Divisão de inteligência da Polícia Civil de Sergipe (Dipol) prestou apoio operacional ao Cyber Gaeco de Santa Catarina na manhã desta segunda-feira (21), no cumprimento de um mandado de busca domiciliar contra um homem de 27 anos investigado pelo crime de apologia ao nazismo.

Ele foi preso em flagrante por estar na posse de grande quantidade de anabolizantes. O caso ocorreu no bairro Jabotiana, em Aracaju.

De acordo com a delegada Mayra Moinhos, diretora da Dipol, as investigações de Santa Catarina identificaram que o homem divulgava pensamentos e ideias a favor do nazismo em suas redes sociais. O investigado tem 27 anos e é sergipano.

“O mandado foi cumprido na residência onde o jovem vivia com os pais. Na ação, foram apreendidos dispositivos de armazenamento e telefônicos para análise pericial, corroborando com provas que já existem no procedimento policial catarinense”, detalhou.

Também foram apreendidos livros, adesivos e símbolos com apologia ao nazismo. “Ele também costumava viajar para o Estado de São Paulo, onde se encontrava com outros integrantes de grupos nazistas”, complementou a delegada.

Ainda na ação policial, o jovem foi flagrado de posse de grande quantidade de anabolizantes. “E por esse motivo, ele foi conduzido à Central de Flagrantes para lavratura da prisão”, finalizou a delegada Mayra Moinhos.

Fonte e foto SSP