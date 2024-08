AÇÃO CONJUNTA PRENDE EM FLAGRANTE DOIS SUSPEITOS DE ROUBOS DE MOTOCICLETA E ELETRÔNICOS EM ITABAIANA

Em ação conjunta entre a Delegacia Regional de Itabaiana, 3º Batalhão da Polícia Militar (3º BPM) e Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam), dois suspeitos de roubos foram presos em flagrante nessa quinta-feira (29).

De acordo com as informações policiais, os presos são investigados por envolvimento em assaltos praticados na quarta-feira e na quinta-feira, nos quais as vítimas foram rendidas com violência e grave ameaça. Nos crimes, foram roubados uma motocicleta, notebook, celulares e dinheiro.

Os suspeitos foram reconhecidos por vítimas e testemunhas como autores dos roubos, bem como identificados por imagens de câmeras de segurança da localidade. Em depoimento, os investigados confessaram os crimes.

O trabalho policial avançou e foi possível também apreender os trajes utilizados para a prática dos delitos, bem como os simulacros de armas de fogo e, por fim, recuperar os objetos que foram subtraídos.

Ainda conforme apuração policial, ambos os investigados já têm passagem pelo sistema prisional, e um deles estava com mandado de prisão pendente de cumprimento, por não ter regressado ao presídio após uma de suas saídas temporárias.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre outros crimes patrimoniais sejam repassadas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante será preservado

Com informações e foto SSP