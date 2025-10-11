AÇÃO CONJUNTA PRENDE EM FLAGRANTE ENVOLVIDOS NA MORTE DE GRÁVIDA DE CINCO MESES EM ROSÁRIO DO CATETE

Uma ação conjunta do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com apoio do Batalhão de Polícia de Ações Táticas do Interior (BPATI), da Delegacia Plantonista de Maruim e da Guarda Municipal de Rosário do Catete, prendeu um homem em flagrante e apreendeu um adolescente. Ambos são acusados de participar do assassinato de uma mulher grávida de cinco meses. O crime ocorreu nesta sexta-feira (10), em frente à residência da vítima, em Rosário do Catete.

De acordo com a polícia, o alvo dos criminosos era o companheiro da mulher. Ele foi atraído para o portão do imóvel por um terceiro envolvido no crime, identificado como ‘João Galinha’, que ainda está foragido. O comparsa, que já está preso, foi o autor dos disparos que vitimaram a mulher. A ação criminosa foi registrada pelas câmeras de monitoramento da Guarda Municipal de Rosário, e as imagens auxiliaram na identificação rápida dos envolvidos.

Durante as diligências, o adolescente foi o primeiro a ser localizado e confessou a participação no ocorrido, delatando os comparsas. As buscas tiveram sequência e o segundo envolvido no crime foi preso em uma área de matagal. Ele assumiu ter sido o autor dos disparos que atingiram a gestante.

Os policiais ainda realizaram uma varredura na residência do suspeito, mas a arma utilizada no crime não foi encontrada. No local, foram apreendidos diversos microtubos plásticos com cocaína, escondidos em um pote de creme para cabelo.

O homem e o adolescente foram encaminhados à delegacia e autuados em flagrante. As forças de segurança seguem mobilizadas para prender “João Galinha”, terceiro envolvido no crime. Quem tiver alguma informação que possa auxiliar na localização e captura dele pode repassá-la de forma anônima por meio do 181 (Disque-Denúncia) ou do 190 (Polícia Militar).

A Polícia Civil de Sergipe reforça seu compromisso com a rápida elucidação de crimes graves, a prisão de seus autores e a proteção da sociedade, atuando de forma integrada com as demais forças de segurança do Estado.

Com informações da SSP