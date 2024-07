AÇÃO CONJUNTA PRENDE, EM GRACCHO CARDOSO, ACUSADO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL NA GRANDE ARACAJU

As Polícias Civil, por meio da Delegacia de Aquidabã, e Militar, através da 2ª Companhia do 10º Batalhão, cumpriram nesta terça-feira (16), um mandado de prisão definitiva por estupro de vulnerável contra um acusado de 55 anos.

A detenção ocorreu no povoado Queimada Grande, município de Graccho Cardoso. No entanto, o crime aconteceu em Nossa Senhora do Socorro, em 2015. Com a prisão, o homem está à disposição do Poder Judiciário, aguardando sua audiência de custódia.

A Polícia Civil reitera a importância da população sergipana denunciar crimes e a presença de suspeitos na região de Graccho Cardoso e Aquidabã através do Disque-Denúncia (181). O sigilo do(a) denunciante é garantido.

Com informações da SSP