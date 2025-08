Ação conjunta prende, em Monte Alegre de Sergipe, investigado por feminicídio registrado em São Paulo

A equipe da Delegacia Municipal de Monte Alegre de Sergipe cumpriu um mandado de prisão contra um homem investigado no crime de feminicídio ocorrido na cidade de Monte Azul Paulista, em São Paulo.

A detenção aconteceu no contexto da Operação Shamar, na manhã desta quarta-feira (06), no município de Monte Alegre de Sergipe.

A ação visou dar cumprimento ao mandado expedido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, por meio da Comarca de Monte Azul Paulista. As investigações aconteceram de forma conjunta entre a PC/SE e a PC/SP, através das Delegacias de Monte Alegre e Monte Azul, como desdobramento da Operação Shamar, que visa intensificar as ações de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher neste mês de agosto.

Segundo as informações da polícia paulista, a vítima do crime, cunhada do investigado, interveio em uma situação de violência doméstica e afirmou que chamaria a polícia contra o cunhado. Em meio à cena, o autor atingiu a vítima com três facadas, ferindo tórax, braço e costas, levando-a ao óbito.

O delegado Artur Herbas, que acompanhou o caso, foi contatado pela PC/SP, em razão da suspeita de que o investigado pelo crime, foragido desde 2024, estaria escondido no Sertão Sergipano. “Houve troca de informações e levantamentos por quase um mês, até a captura, que finalmente ocorreu no dia de hoje, justamente num período tão importante para a defesa dos direitos das mulheres, no Agosto Lilás e durante a Operação Shamar, que ocorre em todo país”, citou.

O investigado será conduzido a Aracaju, onde passará por audiência de custódia, até ser conduzido ao sistema prisional e posteriormente transferido para o Estado de São Paulo. Informações sobre violência doméstica e familiar contra a mulher podem ser denunciadas de forma anônima, através do Disque-Denúncia (181).

Com informações e foto da SSP