Ação conjunta prende foragido da Justiça na Barra dos Coqueiros

Uma ação integrada entre o Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) e o Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam) resultou na prisão de um foragido da Justiça, na tarde do último domingo (3), no município de Barra dos Coqueiros, na Grande Aracaju. O homem, de 37 anos, havia sido beneficiado com uma saída temporária em março deste ano, mas não retornou à unidade prisional no prazo determinado.

Após o descumprimento da medida, a 7ª Vara Criminal de Aracaju decretou a recaptura do foragido. Ele possui extenso histórico criminal, incluindo processos por tentativa de homicídio em 2012; roubo a banco em 2013; porte ilegal de arma de fogo e uso de documento falso em 2015; além de roubo de veículo em 2019.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas às autoridades por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.

Fonte SSP