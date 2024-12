Ação conjunta prende homem de 61 anos investigado por morte de profissional do sexo no bairro Capucho

Um homem, de 61 anos, foi preso em Alagoinhas (BA), acusado de feminicídio contra uma profissional do sexo em Aracaju. A prisão foi realizada na última quarta-feira (11) em uma ação conjunta entre a Polícia Civil de Sergipe e Bahia.

A SSP informou que o corpo da vítima foi encontrado envolto em um saco em um areal no bairro Capucho, em Aracaju.

De acordo com a delegada Juliana Alcoforado, a vítima trabalhava como profissional do sexo e tinha o investigado como um de seus clientes. O investigado não teria honrado com o pagamento, o que fez a vítima do crime subtrair utensílios de cozinha do suspeito. “Insatisfeito, ele teria ameaçado a vítima”, relatou a delegada.

Na noite do dia 1º de novembro deste ano, o investigado atraiu a vítima para sua casa, no bairro Dom Luciano, onde a matou com golpes de faca. Ele retirou o corpo da vítima no dia seguinte, o colocou em seu caminhão e o transportou até o areal.

Com o avançar das investigações, o suspeito foi identificado, e o mandado de prisão foi solicitado pelo DHPP à Justiça. “Em nossos trabalhos investigativos, conseguimos coletar imagens de câmeras de segurança da vizinhança, que revelaram claramente a ação do investigado”, complementou a delegada Juliana Alcoforado.

Agora, o investigado já se encontra à disposição do Poder Judiciário para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Com informações e foto da SSP