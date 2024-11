Ação conjunta prende homem em flagrante por te tentativa de homicídio em Propriá

Equipe plantonista da Delegacia Regional de Propriá e militares do Comando do Policiamento Militar do Interior (CPMI) prenderam um homem em flagrante suspeito de tentativa de homicídio. O crime ocorreu na noite do sábado, e a prisão aconteceu no início da tarde do domingo, 3.

Durante a noite do sábado, a equipe plantonista da Delegacia Regional de Propriá foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio na localidade conhecida como “Rua da Linha”.

No local, a equipe constatou que dois homens em uma motocicleta eram os suspeitos. Um deles estava na garupa da motocicleta e, ao passar por um bar onde a vítima se encontrava com seus familiares, efetuou vários disparos de arma de fogo.

A vítima foi atingida por dois disparos, sendo socorrida para o hospital de Propriá. As diligências foram iniciadas e continuaram entre as equipes plantonistas de sábado e domingo.

Já no início da tarde do domingo, um dos suspeitos foi encontrado em uma propriedade rural de Propriá, em ação conjunta entre as polícias. O suspeito tentou fugir pela região de mato, mas foi capturado. Com ele, foi encontrado um revólver calibre .38 que possivelmente foi utilizado no crime.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo é garantido.

Fonte SSP