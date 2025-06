AÇÃO CONJUNTA PRENDE HOMEM INVESTIGADO POR TENTAR MATAR A COMPANHEIRA HÁ 29 ANOS EM ARACAJU

Em mais uma ação integrada entre o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa de Sergipe (DHPP), a Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol/SE) e o DHPP do Ceará, foi preso um homem de 68 anos que estava foragido da Justiça sergipana há 29 anos. Ele é investigado por tentar matar a então companheira em 15 de outubro de 1996, em Aracaju. O mandado de prisão preventiva foi cumprido no município de Limoeiro do Norte (CE), após diligências realizadas pelas equipes sergipanas com o apoio da polícia cearense. A ação policial foi divulgada nesta segunda-feira (9).

De acordo com as investigações, o homem tentou matar a esposa com disparos de arma de fogo. A vítima ficou paraplégica em decorrência das lesões graves causadas pelo ataque criminoso. Antes da tentativa de homicídio, ele já havia agredido fisicamente a vítima diversas vezes, segundo apontam os registros da época.

Após a localização do foragido, os policiais civis de Sergipe se deslocaram ao interior cearense, onde efetuaram a prisão e o apresentaram à Justiça local para audiência de custódia. Com a captura do investigado, o Tribunal de Justiça de Sergipe poderá retomar o julgamento do caso.

A Polícia Civil de Sergipe solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia pelo Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Com informações e foto da SSP