Ação conjunta prende homem por importunação sexual em Simão Dias

Policiais civis da Delegacia de Simão Dias, em ação conjunta com a Guarda Municipal, prenderam em flagrante um homem por importunação sexual. Ele foi flagrado abordando mulheres, proferindo palavras de cunho sexual e praticando atos obscenos em via pública.

A prisão foi efetuada nesta quinta-feira (24), após os fatos ocorridos no dia anterior.

Segundo o delegado Artur Vieira, vídeos que mostram as ações do investigado circularam nas redes sociais ainda na noite de quarta-feira (23). “O caso teve grande repercussão no município”, destacou o delegado.

Diante da situação, a equipe policial iniciou diligências e conseguiu identificar o suspeito. “Conseguimos localizá-lo e prendê-lo. Com o flagrante, ele será encaminhado à audiência de custódia”, completou Artur Vieira.