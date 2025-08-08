Ação conjunta prende homem por violência doméstica e ameaça em Estância

Em meio à Operação Shamar, o 6º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e a Delegacia de Atendimento à Mulher e Grupos Vulneráveis (DEAGV) prenderam um homem em flagrante por violência doméstica, ameaça, furto e invasão de domicílio.

A ação policial aconteceu nesta quarta-feira (6), quando o suspeito, armado com uma faca e uma barra de ferro, invadiu a residência da vítima – que está grávida de seis meses – e fez ameaças de morte.

Na tarde de quarta-feira, a Polícia Militar foi acionada por uma mulher que informava ter sido ameaçada por um suspeito. De imediato, uma guarnição do 6º BPM foi ao endereço e realizou buscas no entorno. No decorrer da ação, constatou-se que o homem também havia furtado e ameaçado uma segunda vítima, logo após o primeiro crime.

O homem foi localizado pela PM ainda nas proximidades do local do delito e conduzido à DEAGV, onde foi autuado em flagrante. Com ele, foram apreendidos os objetos utilizados nas ameaças, além do aparelho celular furtado. O autor já possui histórico criminal, com 16 registros policiais anteriores, incluindo casos de violência doméstica.

A delegada titular da DEAGV, Marcela Souza, destacou a importância da atuação conjunta. “Esta prisão reforça o compromisso das forças de segurança pública no combate à violência doméstica, especialmente durante a Operação Shamar. Não toleramos agressões contra mulheres e garantiremos todas as medidas legais para proteger as vítimas e responsabilizar os agressores”, citou.

O caso foi encaminhado à Justiça e o preso será levado à audiência de custódia. A Polícia Civil segue com ações integradas para coibir crimes contra mulheres e grupos vulneráveis no município estanciano.

Fonte PM/SE