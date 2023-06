Ação conjunta prende homem suspeito de violência doméstica contra uma adolescente de 17 anos em Pinhão

Equipes das Polícias Militar e Civil da cidade de Pinhão prenderam nesta terça-feira (27), um homem suspeito de cometer vários crimes em contexto de violência doméstica contra sua ex-companheira, uma adolescente de 17 anos.

“O investigado tinha um relacionamento abusivo com a vítima, a agredindo constantemente, e em uma delas chegou a atingir a própria filha. Sendo que foram decretadas medidas protetivas, as quais foram descumpridas. Representamos pela prisão do suspeito, a qual foi deferida pelo Juízo da Comarca de Pinhão,” detalhou o delegado Samuel Oliveira.

O preso foi encaminhado para audiência de custódia e está à disposição do Poder Judiciário. A Polícia Civil solicita que, quaisquer Informações e denúncias de crimes na região de Pinhão sejam repassadas através do Disque-Denúncia – 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Com informações da SSP