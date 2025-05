Ação conjunta prende homem investigado por assalto a posto de combustível

Com investigações conduzidas pela Polícia Civil, a Polícia Militar cumpriu mandado de prisão temporária contra um dos suspeitos de envolvimento no assalto a um posto de combustível na cidade de Estância, ocorrido no dia 11 de fevereiro. A prisão ocorreu nesta quarta-feira (7)

No decorrer das investigações, a Polícia Civil identificou os dois suspeitos de envolvimento no roubo e representou pela prisão temporária de ambos. O pedido foi deferido pelo Poder Judiciário.

O investigado preso nesta quarta-feira foi localizado após troca de informações entre as forças de segurança. Ele foi conduzido à Delegacia Plantonista de Estância, onde foi interrogado e permanece à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.

As buscas seguem para chegar ao segundo envolvido no crime.

