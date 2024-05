Ação conjunta prende investigado por estupro em Poço Verde

Em ação conjunta entre equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar, um homem investigado por estupro de vulnerável foi preso em Poço Verde. A ação policial ocorreu nessa sexta-feira, 17.

De acordo com as informações policiais, o crime ocorreu em 2013, em Aracaju, cidade onde o investigado residia.

O mandado de prisão contra o investigado foi emitido pela Justiça em 2022. Diante da decisão judicial, ele passou à condição de foragido do Poder Judiciário.

Além desse crime de estupro de vulnerável, o suspeito também já foi preso por crime relacionado à violência doméstica e familiar contra uma mulher.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte SSP