Ação conjunta prende investigado por homicídio em Canindé do São Francisco

Uma ação conjunta entre a Delegacia de Canindé de São Francisco, e o Batalhão de Caatinga (BPCaatinga) e o 4º Batalhão da Polícia Militar (4º BPM) resultou na prisão de um homem investigado por homicídio na última quinta-feira (25). O crime ocorreu no bairro Portelinha, em Canindé de São Francisco,

De acordo com as informações policiais, a vítima teria sido agredida com golpes de faca, morrendo no hospital municipal. As polícias Civil e Militar iniciaram diligências no intuito de localizar o suspeito. Na delegacia, foram tomados depoimentos de pessoas que presenciaram as agressões e reconheceram o suspeito.

Durante todo o dia do fato, foram realizadas diligências no intuito de localizar o autor do crime, tendo sido recebida a informação de que o suspeito estaria escondido na zona rural, no povoado Alto Bonito. De posse da informação, o batalhão de caatinga procedeu a incursão e conseguiram efetuar a prisão do autor.

Ainda conforme as informações policiais, o suspeito ainda foi encontrado com a faca utilizada no crime. A motivação do crime teria sido uma discussão anterior ocasionada por ciúmes da vítima em relação ao autor e a companheira da vítima. O suspeito foi apresentado em audiência de custódia e teve sua prisão preventiva decretada.

Fonte SSP