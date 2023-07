Ação conjunta prende investigado por receptação de carros. Ele já teria negociado cerca de quatro veículos nos últimos dias em Itabaiana

Equipes da Divisão de Repressão a Crimes Patrimoniais da Delegacia Regional de Itabaiana (Depatri), em ação conjunta com o Grupamento Especial Tático de Motos (Getam), prendem em flagrante um homem nesta sexta-feira (21), suspeito de praticar os crimes de receptação qualificada e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

“O autor dos crimes passou a ser investigado no início dessa semana, sendo possível constatar que, nos últimos dias, foram negociados por ele, pelo menos, quatro veículos,” explicou o delegado Matheus Cardillo.

Após serem realizadas diversas diligências, foi possível localizar o investigado, que estava transitando entre os municípios de Itabaiana e Moita Bonita, com um dos automóveis que foi objeto da apuração, o que permitiu a realização da sua prisão em flagrante pelas Polícias Civil e Militar.

A Polícia Civil solicita que, informações e denúncias sobre esse e outros crimes patrimoniais, sejam repassadas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Com informações e foto da SSP