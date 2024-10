AÇÃO CONJUNTA PRENDE INVESTIGADO POR ROUBO EM SUPERMERCADO NA CIDADE DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO

Um homem investigado por roubo em um supermercado na cidade de Canindé de São Francisco foi detido em cumprimento a mandado de prisão no interior da Bahia. A investigação é conduzida pela Delegacia de Canindé de São Francisco. A prisão foi divulgada nesta segunda-feira, 14.

De acordo com as informações policiais, no dia 24 de julho, a Delegacia de Canindé de São Francisco foi informada sobre um roubo a um supermercado no centro da cidade. As vítimas relataram que dois homens chegaram em uma motocicleta e anunciaram o assalto, sendo que um deles estava armado com uma arma de fogo.

Com base nas descrições fornecidas pelas vítimas, a unidade policial iniciou investigações e identificou a motocicleta utilizada, além de obter imagens dos suspeitos. Essas imagens permitiram mapear parte do modus operandi dos criminosos, incluindo o fato de que um deles retirou a camisa após o roubo, numa tentativa de despistar a ação policial.

Com a identificação de um dos suspeitos, a unidade policial solicitou à Justiça a prisão preventiva, considerando o histórico criminal e a participação em uma organização criminosa baiana.

O mandado de prisão foi expedido e a prisão foi realizada pela Polícia Militar da Bahia. A Polícia Civil de Sergipe, especialmente a Delegacia de Canindé de São Francisco, reafirma seu compromisso com o combate rigoroso a crimes dessa natureza.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte e foto SSP