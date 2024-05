AÇÃO CONJUNTA PRENDE HOMEM INVESTIGADO POR ROUBO, LATROCÍNIO E ESTUPRO EM JAPARATUBA E SANTO AMARO

Uma ação conjunta entre as Polícias Civil e Militar e a Guarda Municipal de Japaratuba prendeu nesta quarta-feira (08), um investigado por roubo, estupro e latrocínios no município sergipano.

Os dois primeiros crimes aconteceram em Santo Amaro das Brotas e o último no município japaratubense. Os delitos de roubo e estupro foram registrados em 14 de agosto de 2022. Na ocasião, o homem, de 40 anos, entrou em um ônibus de transporte municipal. Em posse de arma de fogo, roubou duas vítimas e estuprou uma delas.

O terceiro crime ocorreu no último dia 1º de março, quando o homem invadiu a casa de dois tios idosos, quebrando o portão da residência. Após a invasão, o investigado exigiu dinheiro deles, afirmando que, caso não dessem, iria agredi-los com um pedaço de pau e um espeto.

Durante o crime, o suspeito golpeou um dos idosos, de 75 anos, na região da cabeça, braços e costelas. Em decorrência das agressões, a vítima veio a óbito. A irmã da vítima, outra idosa, tentou defender o seu irmão, mas também foi vítima das agressões. Após o caso de latrocínio, o suspeito fugiu da cena do crime e estava foragido desde então.

O trabalho da Polícia Civil, através das unidades de Japaratuba, Pirambu e Rosário do Catete, chegou ao paradeiro do investigado nas últimas semanas. Nesta quarta, após apoio da Polícia Militar e da Guarda Municipal, foi cumprido o mandado de prisão preventiva pelos crimes de roubo e estupro.

A partir da detenção, foi apurado que o suspeito já respondeu um processo por posse ilegal de munições. O caso aconteceu no dia 27 de agosto de 2017, no Conjunto 17 de Março, no bairro Santa Maria. Na ocasião, foi encontrada uma munição calibre 12 e uma parte de arma caseira. Além disso, também foram achadas bolsas femininas, facas e um rádio transmissor.

Com informações da SSP