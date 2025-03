Ação conjunta prende mulher condenada por tráfico em Ribeirópolis

Em ação conjunta entre a Delegacia de Ribeirópolis e o 3º Batalhão da Polícia Militar (3º BPM), uma mulher de 29 anos foi detida em cumprimento a mandado de prisão definitiva decorrente de condenação pelo crime de tráfico de drogas. A prisão ocorreu no fim da manhã desta segunda-feira (3), no município.

De acordo com o delegado Cláudio Feitosa, o crime foi praticado em Ribeirópolis, e a condenação – a mais de nove anos – é datada de agosto de 2024. “Agora, ela está sob custódia das autoridades do Estado de Sergipe e à disposição da Justiça”, enfatizou.

Conforme o tenente Gledson Barbosa, comandante da 3ª Companhia do 3º BPM, a prisão é fruto da integração entre as forças de segurança pública em Ribeirópolis. “Este resultado demonstra a eficácia da colaboração entre as forças de segurança”, ressaltou.

As forças de segurança pública solicitam que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à Polícia Militar (190), em casos de flagrante, e ao Disque-Denúncia da Polícia Civil (181), em situações de crimes recorrentes.

Fonte SSP