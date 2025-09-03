Ação conjunta prende mulher em flagrante por tráfico de drogas em Propriá

Na manhã desta quarta-feira (3), uma operação conjunta entre policiais civis da Delegacia Regional de Propriá e equipes do Comando do Policiamento Militar do Interior (CPMI) resultou na prisão em flagrante de uma mulher investigada por tráfico de drogas.

A ação foi deflagrada após cerca de um mês de investigações e de denúncias anônimas, que apontavam o armazenamento de entorpecentes na residência da investigada. Na data de hoje, uma nova informação indicou a chegada de mais uma carga de drogas ao local, o que motivou a realização da operação.

Durante a abordagem, a suspeita negou possuir substâncias ilícitas, mas, após revista, os policiais localizaram entorpecentes escondidos em um muro que dividia sua casa da residência vizinha. A investigada foi presa em flagrante e conduzida à delegacia, onde ficará à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas às autoridades por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.

Fonte SSP