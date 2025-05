AÇÃO CONJUNTA PRENDE NESTE SÁBADO HOMEM INVESTIGADO EM HOMICÍDIO OCORRIDO EM 2024 NO SANTOS DUMONT

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com o apoio da Polícia Militar, deu cumprimento na noite deste sábado (17), ao mandado de prisão preventiva contra um homem investigado no homicídio ocorrido no dia 16 de novembro de 2024, no bairro Santos Dumont, em Aracaju.

Na ocasião do crime, a vítima, de 37 anos, identificado como Guilherme Souza Barros, foi alvejada por disparos de arma de fogo na Rua Capitão Manoel Gomes, nas imediações do Canal da Tamandaré, em via pública e diante de diversas testemunhas.

Segundo o apurado, a vítima foi surpreendida por um homem, que se aproximou numa bicicleta e efetuou os disparos, mesmo diante da tentativa de intervenção da companheira da vítima.

A investigação apontou como motivação do crime um desentendimento anterior envolvendo a vítima e autor. As informações colhidas no curso do inquérito incluem imagens de videomonitoramento, testemunho presencial e reconhecimento fotográfico formal, que fundamentaram o pedido de prisão cautelar.

O investigado foi localizado e capturado na noite deste sábado e se encontra à disposição do Poder Judiciário.

Com informações da SSP