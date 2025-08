Ação conjunta prende suspeito de envolvimento em homicídio em Brejo Grande

A Polícia Civil de Sergipe, por meio da Delegacia de Neópolis, em ação conjunta com a Polícia Militar de Alagoas, prendeu, na tarde desta quinta-feira (31), um homem investigado por participação no homicídio de Max Alfredo, ocorrido no ano passado em Brejo Grande.

De acordo com o delegado João Victor, titular da Delegacia de Brejo Grande, o suspeito estava foragido desde o crime. “A investigação policial segue em andamento com o objetivo de identificar e responsabilizar todos os envolvidos no caso”, acrescentou.

A Polícia Civil solicita que informações sobre os demais suspeitos sejam repassadas por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.

Fonte SSP