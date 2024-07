Ação conjunta prende homem suspeito de tentativa de feminicídio em Ribeirópolis

O homem não aceitava o término com sua ex-companheira

Uma ação conjunta prendeu um homem suspeito de tentativa de feminicídio na cidade de Ribeirópolis. A ação foi realizada pela Delegacia de Polícia Civil do município e militares da 3ª Companhia do 3º Batalhão de Polícia Militar (3ª Cia/ 3º BPM).

De acordo com o delegado Gregório Bezerra, responsável pelo caso, no dia 5 de julho deste ano, um homem, de 58 anos, cometeu uma tentativa de feminicídio contra a ex-companheira, utilizando uma arma branca do tipo faca. Na ocasião, a vítima contou com a ajuda de terceiros, que tentaram conter o suspeito à força e acabaram sendo feridos.

Segundo o delegado, logo depois de tomar conhecimento do caso, a delegacia local iniciou os trabalhos, para o pedido de prisão preventiva à Justiça. “Após a Polícia Civil tomar conhecimento do fato, colheu as provas necessárias na investigação e representou ao Poder Judiciário pela prisão preventiva do suspeito, que foi prontamente deferida, com o parecer favorável do competente membro do Ministério Público. E, na manhã desta quinta, foi dado cumprimento ao mandado de prisão”, informou Gregório Bezerra.

Ainda de acordo com o delegado, o provável motivo do crime foi que o suspeito não aceitava o término da relação. As investigações policiais contaram com o auxílio das câmeras de segurança do local, que registraram a ação criminosa do suspeito.

O preso está à disposição da Justiça. A Polícia Civil reitera a importância da população denunciar crimes através do Disque-Denúncia (181). O sigilo do (a) denunciante é garantido.

Com informações e foto da PM/SE