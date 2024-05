AÇÃO CONJUNTA PRENDE SUSPEITO DE TRÁFICO E APREENDE CRACK AVALIADO EM R$ 25 MIL NA CIDADE DE LAGARTO

Em ação conjunta entre a Delegacia Regional de Lagarto e o Batalhão de Polícia de Ações Táticas do Interior (BPati), um homem investigado por tráfico de drogas foi preso em flagrante nessa quinta-feira, 23, no bairro Loyola, em Lagarto. Cerca de 1kg de crack, avaliado em R$ 25 mil, foram apreendidos na ação policial.

De acordo com as informações policiais, o investigado foi preso no momento em que negociava a entrega da droga, que é derivada tóxica da cocaína.

Após levantamentos de campo, os policiais conseguiram impedir que a droga fosse comercializada fazendo a apreensão do entorpecente.

Na residência alvo da ação policial, foram encontradas munições de arma de fogo e, posteriormente, uma arma de fogo tipo pistola calibre 9mm.

“Embora pareça pouco, 1kg de crack pode gerar até 2 mil pedras para uso individual, motivo pelo qual o valor bruto do quilo de crack gira em torno de R$ 25 mil”, explicou o delegado Paulo Cristiano.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre o tráfico de drogas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Com informações e foto da SSP