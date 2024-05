Ação conjunta prende um suspeito de tráfico e fecha imóvel usado como ponto de consumo por estudantes

A 2ª Delegacia Metropolitana, com o auxílio da Guarda Municipal de Aracaju e da Companhia Independente de Policiamento com Cães da Polícia Militar (CIPCães), prendeu um suspeito de tráfico de drogas na tarde desta segunda-feira (20), numa casa situada nas imediações da Praça Camerino, na capital. O local, frequentado por estudantes, foi fechado pelos policiais.

Após o Conselho Tutelar sinalizar que um imóvel abandonado estava sendo usado como ponto de venda e uso de drogas por estudantes, nas imediações da Praça Camerino, a 2ª DM iniciou diligências, no sentido de averiguar a informação. Hoje, depois de campana, as Polícias Civil e Militar e a Guarda Municipal estiveram no local, onde um suspeito de tráfico foi detido, em posse de entorpecentes.

Na residência abandonada, havia a presença de estudantes. “Alguns jovens se encontravam lá para usarem drogas e praticarem atos libidinosos, no horário do intervalo ou na saída das aulas”, citou o delegado André David, que esteve à frente da ação.

Durante os trabalhos, foram utilizados cachorros da CIPCães, que localizaram drogas escondidas no imóvel. Diante do ocorrido, o suspeito de tráfico de drogas e os entorpecentes apreendidos foram encaminhados à 2ª DM. A casa foi fechada, para evitar que esse tipo de infração volte a acontecer no local.

Com informações da SSP