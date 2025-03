Ação conjunta prende suspeito por tentativa de feminicídio em Socorro

Policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher e Demais Grupos Vulneráveis de Nossa Senhora do Socorro e a Guarda Municipal prenderam um suspeito por tentativa de feminicídio contra a companheira, na manhã desta quarta-feira 26, no município socorrense.

Segundo apuração, o crime ocorreu na noite de 21 de março, no Loteamento Boa Viagem, em Socorro, quando o investigado golpeou a vítima com uma barra de ferro. Na ocasião, a mulher conseguiu fugir, ao pular do carro, e ser acolhida por populares.

Em decorrência do crime, a polícia representou pela busca domiciliar e prisão preventiva do investigado. Além do que, levantamentos dão conta de que o homem continuava rondando a residência da vítima após o delito.

Em meio às diligências do caso, o suspeito foi preso nesta quarta, escondido no forro de sua casa. No local, foi recuperado o aparelho celular da vítima, que havia sido subtraído pelo agressor.

A Polícia Civil do Estado de Sergipe reitera seu compromisso em combater a violência de gênero e proteger as vítimas. Denúncias sobre crimes contra a mulher podem ser feitas por meio do telefone 181.