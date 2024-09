AÇÃO CONJUNTA PRENDE SUSPEITO POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO EM JAPARATUBA

Nesta terça-feira, 17, durante trabalho integrado entre o 9º Batalhão de Polícia Militar e a Delegacia de Japaratuba, foi cumprido um mandado de prisão preventiva por tentativa de homicídio e realizado um flagrante por posse ilegal de arma de fogo. O caso foi registrado em Japaratuba.

A partir de investigação conduzida pela Delegacia de Japaratuba, nesta terça, por volta das 13h, a equipe da Força Tática do 9º Batalhão cumpriu um mandado de prisão preventiva, por tentativa de homicídio, contra um homem de 45 anos.

Ainda na ação, os militares encontraram uma arma de fogo, uma pistola Taurus, lavrando o flagrante por posse ilegal de arma de fogo. O armamento estava com a identificação suprimida e foi conduzido à Delegacia de Japaratuba com o suspeito.

Entenda o caso

Após tentativa de homicídio registrada no dia 19 de julho deste ano, no município de Pirambu, foi aberto inquérito policial para esclarecer o delito e responsabilizar o autor. Na apuração, ficou constatado que o suspeito efetuou diversos tiros de arma de fogo contra a vítima, sendo representada a prisão preventiva e acatada pela Justiça.

Com o cumprimento do mandado de prisão nesta terça, o homem está à disposição do Poder Judiciário e aguarda a sua audiência de custódia.

Fonte e foto SSP