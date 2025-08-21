AÇÃO CONJUNTA PRENDE TRÊS PESSOAS SUSPEITAS, COM AUXÍLIO DE CÂMERA TERMAL, EM SOCORRO E MACEIÓ/AL

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em conjunto com a Polícia Militar do Estado de Sergipe e a Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), realizou operação na manhã de hoje, 21, para cumprimento de nove mandados de busca e apreensão no Conjunto Jardim, em Nossa Senhora do Socorro, na localidade conhecida como “Morro do Jardim”, sendo duas pessoas presas na região. Paralelamente, um terceiro investigado foi detido em Maceió/AL.

Em meio aos trabalhos na Grande Aracaju, um dos suspeitos tentou fugir da ação policial, pulando o muro de várias casas, chegando a se esconder em uma delas, mas foi localizado e capturado pelos militares com o auxílio de drone equipado com câmera termal da Polícia Militar.

A operação é resultado da investigação sobre uma tentativa de homicídio ocorrida na madrugada de 13 de julho de 2025, quando a vítima Gervásio Vieira de Oliveira foi alvejada por disparo de arma de fogo na Rua São João, no Conjunto Jardim II, em Nossa Senhora do Socorro. Na ocasião, quatro suspeitos, ocupando duas motocicletas, atentaram contra a vida da vítima, que foi atingida por um disparo e ficou paraplégica em razão da lesão.

Um dos suspeitos alvos da ação não foi localizado nesta quinta e encontra-se em local ignorado. Informações sobre sua localização podem ser repassadas, de forma sigilosa, por meio do Disque-Denúncia (181) da Polícia Civil.

Fonte SSP